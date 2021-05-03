Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Beşiktaş aldı başını gitti ama Fenerbahçe pes etmedi. Kümede kalma çabasındaki Erzurum’u ağırlayacak sarı lacivertliler bu zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Matematiksel olarak ihtimal sürdükçe şampiyonluğu kovalamaya kararlı olan Fenerbahçe, elindeki Şampiyonlar Ligi fırsatını da kaybetmemekte kararlı. “Bize düşen işimizi en iyi şekilde yerine getirmek” diyen Emre Belözoğlu, oyuncuların motivasyonunu en üst düzeyde tutmak için yoğun mesai yapıyor.

Fırsatı tepemeyiz

Ligde kolay rakip olmadığının altını çizen Emre Belözoğlu, “Bu her takım için geçerli. Herkesin bir hedefi, bir hesabı var. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Elimizdekini korurken, fazlası için de mücadeleye devam edeceğiz. Fırsat gelirse kaçırmamalıyız” sözleriyle kalan 4 haftada 12 puan beklentisinin altını çizdi. Erzurum’un kazanmak için sınırlarını zorlayacağını vurgulayan Emre Hoca, “Onlardan daha fazlasını yapacak galibiyete ulaşmaya mecburuz” uyarısı yaptı.

Tek değişiklik

Sahasında Erzurum’u konuk edecek Fenerbahçe, Alanya maçından tek değişik isimle sahaya çıkacak. Gökhan ve Nazım’ın yokluğunda Ozan’ı sağ beke çekecek Emre Hoca, cezası biten İrfan Can’ı sağ açıkta kullanacak. Mesut Özil yine on birde olacak.