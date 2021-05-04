Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son haftalarda hep önümüzdeki sezonu işaret eden açıklamalar yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımda kalmasını ya da gönderilmesini istediği isimlerle ilgili raporları yavaş yavaş yönetime göndermeye başladı. Avcı, kiralık sözleşmesi bu ay sona erecek olan Lewis Baker'la yola devam etmek istediğini iletirken "Onu geçiş oyunu ve rotasyonda değerlendiriyorum, 1 yıl daha kalsın" dedi.

Marlon'a yol göründü

Bordo mavili yönetimin oyuncuya bir yıl için 700 bin avro ücret teklif edeceği öğrenildi. Baker için resmî kiralama teklifinin hazırlandığı ve bu hafta içerisinde Chelsea kulübüne gönderileceği, oyuncunun da bir yıl daha kalma fikrine sıcak baktığı belirtildi. Öte yandan takımdaki bir başka kiralık Marlon'la ise yollar ayrılacak. 2 milyon avroluk satın alma bedeliyle kiralanan oyuncunun opsiyon maddesi kullanılmayacak.