Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önümüzdeki sezona hazırlanan Trabzonspor, transfer için kolları erken sıvadı. Roma’nın sağ beki Bruno Peres ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaşan ve ön sözleşmeyi imzalatan bordo mavililer, İtalya pazarını gözden geçiriyor. Geçtiğimiz ay Bruno Peres transferine nokta koyan ekip bu sefer Andreas Cornelius transferinin görüşmelerini başlatmak için harekete geçti. Bordo mavililer dün sabah İtalya’ya gitti.

7 milyon avro

Trabzonspor, Parma’da kiralık oynayan Atalantalı ismin bonservis sıkıntısını çözmek istiyor. 7 milyon avroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Parma’nın küme düşmesi kesinleşti, bu rakamı vermesi zor. Bu durumda Cornelius, Atalanta’ya dönecek. Bordo mavili yönetim, uzun vadeli bir ödeme planıyla Cornelius’un tapusunu almaya çalışacak. Bu arada Göztepe maçında kırmızı kart gören Berat Özdemir'e iki maç ceza geldi.

Nwakaeme’ye kaptanlık

Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı ve yardımcısı Orhan Ak, son haftaların suskun golcüsü Nwakaeme ile görüşerek moral verdi. İkili, Nijeryalı yıldıza moral verip önümüzdeki sezon kaptanlık vermeyi düşündüklerini iletti.