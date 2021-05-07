Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Abdullah Avcı’nın göreve gelmesinin ardından ligde büyük bir çıkışa geçen Trabzonspor’da gelişimin arkasında yatan ana faktör takım savunması oldu. Abdullah Avcı’dan önce sekiz maçta yediği 15 golle ligin kalesinde en fazla gol gören takımı olan bordo mavililer, Avcı yönetiminde büyük bir değişim yaşadı. Kolay gol yemeyen bir takıma dönüşen Karadeniz temsilcisi, 37 haftası geride kalan ligde Galatasaray’dan bir gol fazla yiyerek ligin en az gol yiyen ikinci takımı oldu.

Sırada hücum var

Avcı yönetiminde 13 maçta kalesini gole kapayan Trabzonspor, ilk sekiz haftada maç başına 1,87 gol yeme ortalamasını Avcı ile 29 maçta 0,65’e kadar düşürdü. 29 karşılaşmada sadece 19 gol yiyen Trabzonspor’da kaleci Uğurcan Çakır da bu dönemdeki performansıyla takımının öne çıkan isimlerinden biri oldu. EURO 2020 öncesi Mert Günok’tan A Millî Takım kalesini de devralan Uğurcan, takım arkadaşlarına ve teknik heyete güven verdi. Avcı yeni sezon da hücum eksikliğine çare bulacak.