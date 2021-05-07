Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi ilgilendiren yılın derbisinin düğümünü hiç şüphesiz hocaların taktik stratejileri bir ölçüde belirleyecek. Ancak saha içindeki asıl belirleyici unsur Aboubakar ve Cenk Tosun’un sakatlıkları sonrası Beşiktaş ve Larin etkili üç oyuncusu olarak öne çıkaran faktör?

Ne mi bu faktör? Kaleciler kurtarışlarıyla maçta öne çıkacak olsalar da o etkin faktör ne Muslera ne de Ersin. Maçı çözecek kilit adam N’Koudou ve Rosier faktörü. Rosier, Sergen Hoca’nın bankosu olduğuna göre asıl bilinmeyen faktör N’Koudou. Bu futbolcu ilk on bir veya hamle oyuncusu olarak oynarsa maçı Beşiktaş kazanır. Aksi halde Gökhan Töre önde Larin kanatta başlarsa Galatasaray’a karşı o arzulanan baskı kurulamaz.

O PSİKOLOJİ YÖNETİLEMEZ

Diyeceksiniz ki “Fatih Terim yönetimdeki Aslan’ın kazanmaktan başka seçeneği yok. Oysa Galatasaray’a kaybetse de Beşiktaş son iki maçı kazandığında yine şampiyon olur. Niye Kartal derbide sakatlığı tam iyileşmemiş olan N’Koudou ile kendini riske etsin?”

Evet beraberlik yanında bu ihtimal de var ama sezona adını veren Sergen Hoca bu noktaya korkarak gelmedi. Ayrıca derbi kaybedilirse onun getireceği yıkım asla onarılamaz ve o menfi psikoloji yönetilemez. Oyuncuyu riske etmek maçı ve sezonu riske etmekten daha iyidir.

KORKAN KAZANAMAZ

Ayrıca Sergen Yalçın derbinin oyun planını “Bana şampiyonluk için bir puan yeter” anlayışı üstüne kurarsa Galatasaray’a karşı savunma yapıp o beraberliği çıkarması da çok zordur.

Zira ligin en iyi pres yapan takımı Galatasaray’ın forvetinde bu defa Giagne değil Falcao gibi tecrübenin yanında Halil ve Kerem gibi Beşiktaş savunmasını zorlayacak başarıya aç ve son vuruşlarda oldukça etkili forvetler olacaktır.

Yine Galatasaray şampiyonluk iddiasını son maça taşıyacaksa Terim’in bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok. Haliyle kurt Hoca da bütün stratejisini Emre’nin oyun aklı ile hücum düşüncesi üstüne kuracak. Muhtemeldir ki Beşiktaş’ı da en etkili olduğu kanatlardan avlamaya çalışacak.

HANGİSİ DAHA MÜKEMMEL

Sahi hangisi daha mükemmel, Galatasaray mı, Beşiktaş mı? Galatasaray evinde çok etkili değil. Her ne kadar Emre Akbaba, Halil ve Kerem’in yükselen grafiği ve Onyekuru’nun hamle üstünlüğü olsa da oyun gücü, oyuncu kadrosu ve oyun içi hamleler anlamında Beşiktaş daha istikrarlı, daha diri ve daha disiplinli olan taraf.

Sizi duyar gibiyim kabul derbiler favori kabul etmez ama görünen köy de kılavuz kabul istemez.

Mükemmeli arayan iki teknik adamdan kanaatim odur ki eli daha güçlü, daha avantajlı, daha hırslı ve daha istekli olanı Sergen Yalçın. Genç Hoca’nın elinde Beşiktaş son haftalarda oyunu rakip alana kolaylıkla yıkabilen, etkili kanat akınları ve tempolu baskın futbolu ile

pozisyon bulmakta zorlanmıyor. Ancak Töre’nin forvet, Larin ile Ghezzal’in arasında Atiba ve Ljajic merkezli orta saha; kazanan on biri bozmayacağını düşündüğüm Terim’in derbi kadrosunun kanatlarda ne yapacağına bağlı.