Sezonun 4. ayağı, İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,675 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden düzenlenecek.
Mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 9 Mayıs Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.
İspanya Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın iki ve Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in birer yarış galibiyeti bulunuyor.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 69 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 61
3. Lando Norris (Büyük Britanya): 37
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 32
5. Charles Leclerc (Monaco): 28
Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 101
2. Red Bull: 83
3. McLaren: 53
4. Ferrari: 42
5. Alpine: 13