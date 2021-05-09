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Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu
09.05.2021 - 22:29 | Son Güncelleme: 09.05.2021 - 22:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ve Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu! Adana Demirspor ve Giresunspor, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen takımlar olurken, Samsunspor ise 3. sırada kalarak Play-Off'a katılma hakkı elde edebildi.
Etiketler : süper lig,giresunspor,adana demirspor,
788960 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/788960.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
38
25
6
7
45
81
02
FENERBAHÇE A.Ş.
38
24
7
7
31
79
03
GALATASARAY A.Ş.
38
24
6
8
39
78
04
TRABZONSPOR A.Ş.
38
18
13
7
12
67
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
38
17
9
12
10
60
06
DEMİR GRUP SİVASSPOR
38
14
17
7
9
59
07
AYTEMİZ ALANYASPOR
38
16
9
13
13
57
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
38
14
13
11
8
55
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
38
14
12
12
7
54
10
GÖZTEPE A.Ş.
38
13
12
13
3
51
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
38
12
12
14
1
48
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
38
11
12
15
-15
45
13
HELENEX YENİ MALATYASPOR
38
10
14
14
-2
44
14
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
38
11
11
16
-14
44
15
KASIMPAŞA A.Ş.
38
11
10
17
-11
43
16
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
39
9
16
14
-14
43
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
38
9
13
16
-16
40
18
MKE ANKARAGÜCÜ
38
10
8
20
-16
38
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
39
9
10
20
-25
37
20
GENÇLERBİRLİĞİ
38
9
8
21
-33
35
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
38
6
10
22
-32
28
Süper Lig Fikstür
40.Hafta Maçları
08.05.2021 20:30
Erzurumspor 0 - 1 Kasimpaşa
08.05.2021 20:30
Ankaragücü 1 - 2 Fenerbahçe
08.05.2021 20:30
Sivasspor 0 - 0 Başakşehir
08.05.2021 20:30
Hes Kablo Kayserispor 0 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
08.05.2021 20:30
Rizespor 0 - 4 Helenex Yeni Malatyaspor
08.05.2021 20:30
Atakaş Hatayspor 1 - 0 Denizlispor
08.05.2021 20:30
Galatasaray 3 - 1 Beşiktaş
08.05.2021 20:30
Karagümrük 5 - 1 Gençlerbirliği
08.05.2021 20:30
Göztepe 0 - 1 Konyaspor
08.05.2021 20:30
Trabzonspor 2 - 1 Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
33
20
7
6
34
67
02
GZT GİRESUNSPOR
33
20
7
6
28
67
03
YILPORT SAMSUNSPOR
33
19
10
4
26
67
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
33
18
7
8
26
61
05
ALTAY
33
19
3
11
26
60
06
ALTINORDU
33
16
9
8
8
57
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
33
16
7
10
18
55
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
34
14
9
11
3
51
09
TUZLASPOR A.Ş.
33
14
5
14
-6
47
10
BURSASPOR
33
14
4
15
2
46
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
33
12
6
15
-2
42
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
34
12
6
16
-3
42
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
33
9
8
16
-13
35
14
ADANASPOR A.Ş.
33
9
7
17
-9
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
33
7
13
13
-21
34
16
AKHİSARSPOR
34
8
6
20
-23
30
17
ANKARASPOR
33
6
8
19
-26
26
18
ESKİŞEHİRSPOR
34
1
8
25
-68
8
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
07.05.2021 16:00
Beypiliç Boluspor 3 - 0 Eskişehirspor
07.05.2021 20:30
Akhisarspor 1 - 1 Bereket Sigorta ümraniyespor
09.05.2021 18:00
Altay - Royal Hastanesi Bandirmaspor
09.05.2021 18:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Altinordu
09.05.2021 18:00
Bursaspor - Ankara Keçiörengücü
09.05.2021 18:00
Ankaraspor - Istanbulspor
09.05.2021 20:30
Menemenspor A.ş. - Adana Demirspor A.ş.
09.05.2021 20:30
Adanaspor - Yilport Samsunspor
09.05.2021 20:30
Tuzlaspor A.ş. - Gzt Giresunspor