Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun en kritik derbisinde Galatasaray’ın Beşiktaş’ı yenmesi, Fenerbahçe’nin Ankara’dan uzatmalarda galibiyet golünü bulmasıyla şampiyonluk hesapları yeniden yapılmaya başlandı. Gelin takımların şampiyonluk senaryolarına göz atalım… Beşiktaş ligde ipleri elinde tutuyor. Siyah beyazlılar son iki maçtan 4 puan çıkarması durumunda rakiplerin durumuna bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Fener fırsat arıyor

Liderle puan farkını 2’ye indiren Fenerbahçe, son iki maçını kazanırsa ligi Galatasaray’ın önünde bitirecek, şampiyonluk için ikili averajda gerisinde olduğu Beşiktaş’ın 2 puandan fazlasını kaybetmesini bekleyecek. İkili averajda Beşiktaş ile durumu eşitleyen Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı ise üstün durumda. Zirveden 3 puan uzaktaki sarı kırmızılılar her iki rakibinin de hata yapmasını kollayacak.

Averaja kalabilir

Ligde şampiyonluk ikili veya üçlü averaja da kalabilir. İkili averajda Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı üstün durumda. Beşiktaş ile Galatasaray arasında ise eşitlik söz konusu. Bu durumda bu iki takım aynı puanda bitirirse genel averaja bakılacak. Burada ise Beşiktaş +6 averaj Galatasaray’ın önünde. Üç takım ligi aynı puanda bitirirse üçlü averajda üstün olan Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edecek.