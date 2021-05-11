Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de en uzun salı gecelerinden biri yaşanacak. 41. hafta maçlarının sonuçlarına göre hem şampiyon hem de küme düşen takımlar belli olabilir. Liderin takipçileri Fenerbahçe ve Galatasaray puan kaybeder, Beşiktaş kazanırsa siyah beyazlılar bu akşam şampiyonluk turu atacak. Zirvede değişen bir şey olmazsa şampiyonluk düğümü son hafta çözülecek. Ayrıca bu akşam alınacak sonuçlara göre Denizlispor’un ardından Gençlerbirliği, Erzurumspor ve Ankaragücü de lige veda edebilir.