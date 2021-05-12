Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın henüz 19. dakikasında Sekidika’ya yaptığı faulle direkt kırmızı kart gören Serkan Asan, Trabzonspor’u 10 kişi bıraktı. İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçta gol perdesini 64’te frikikten Lewis Baker açtı. Golden sonra bastıran Konyaspor 82’de Amir ile skoru dengeledi. Trabzonspor üst üste 17. deplasman maçını da yenilmeden tamamladı.