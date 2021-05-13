Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

İNANCINI KAYBETTİ

Bu sezon evinde 7. mağlubiyetini alarak tarih yazan Fenerbahçe liderin yenildiği haftada puansız kalıp şampiyonluk umutlarını tüketince şoka girdi. Sivas karşısındaki alınan sonuç sarı lacivertli camiada yıkıma yol açtı. Erol Bulut’un yerine Emre Belözoğlu’nun gelmesiyle oyun anlamında bir nebze olsun kıpırdayan, 8 maçta yenilmeden topladığı 20 puanla şampiyonluk hesaplarına giren F.Bahçe, Sivas karşılaşmasının son düdüğüyle havlu attı.

ELİMİZLE SUNDUK

Fenerbahçe soyunma odasında keskin bir sessizlik hâkimdi maç sonunda. Başları önde oyuncuların ağzını bıçak açmıyordu. En kötü günlerde bile moral, motivasyon konuşmaları yapan Belözoğlu bu sefer sert çıktı. “Her şey elimizdeydi. Şampiyonluk maçımızdı. Ama sahada arzu, istek, inanç yoktu” sözleriyle takımına sitem etti. Bugün Kayseri maçı hazırlıklarına başlayacak olan sarı lacivertlilerde matematiksel olarak ihtimal var ama inanç kalmadı.

BU DA SENİN ESERİN!

Fatura Emre'ye kesildi

Fenerbahçe teknik direktörü olarak çıktığı sekiz maçta altı galibiyet, iki beraberlik alırken alkışlanan Emre Belözoğlu, Sivas mağlubiyetiyle hedef tahtasına konuldu. Çiçeği burnunda teknik adam eleştiri yağmuruna tutulurken, kimileri, takımı hazırlayamamasından, kimileri oyuncu değişikliklerinden Emre Hoca’ya vurdu. Ortak fikir ise Emre Belözoğlu’nun kariyeri anlamında önemli bir fırsatı teptiği oldu. Şampiyonluk hâlinde görevde kalması beklenen Emre’nin artık devam etmeyeceği düşünülüyor.

ÜÇ YILDA TEK KUPA!

Ümit Özat'tan ağır taş

Fenerbahçe’nin eski kaptanlarından Ümit Özat, sarı lacivertli camiayı kızdıran açıklamalarına ara vermiyor. 2010-11 şampiyonluğu için “Buna sadece Fenerbahçeliler inanıyor” çıkışıyla tepki çeken Özat, Sivas yenilgisi sonrası da, Fenerbahçe’nin geçen sezon özel bir turnuvada kazandığı kupayı, “3 yılda kazanılan tek kupa” yorumuyla paylaştı. Özat’ın hedefinde açıkça, kavgalı olduğu Ali Koç var.

BAŞKAN DA HEDEFTE

Ali Koç'a sert tepki

Emre Belözoğlu’nu, futbolcuları ağır birdille eleştiren Fenerbahçe taraftarı listenin başına ise Başkan Ali Koç’u koydu. Sivas yenilgisiyle şampiyonluk umudunu kaybeden sarı lacivertliler, göreve gelirken “Fenerbahçe’nin DNA’sı başarıdır” diyen Ali Koç’a “Vadettiğiniz Fenerbahçe bu mu?” Hak ettiğimiz bu mu?” soruları yöneltti.

KADIKÖY'DE TARİH YAZMAYA DEVAM!

Kadıköy’de 7 yenilgi ile rekor kıran Fenerbahçe’nin şampiyonluk hasreti de artıyor. Son hafta ikirakibininde yenilmemesi hâlinde sarı lacivertlilerin zirveden uzak kalma süresi yedi yıl olarak güncellenecek ki, bu da bir rekor. 2013-14’te 19. şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe, o zaman kurmaya başladığı 4. yıldız hayallerine bir türlü kavuşamadı.