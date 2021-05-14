Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, hoca değişikliği sonrasında Emre Belözoğlu ile yakaladığı havayla şampiyonluk hayallerini yeniden yeşertmişti. Beşiktaş'ın ensesinde yarışı sürdüren sarı lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için Beşiktaş'ın son maçından üç en az ikisini kaybetmesi gerekiyordu ki, bu gerçekleşti. Siyah beyazlılar önce derbide Galatasaray'a, sonrasında da Dolmabahçe'de Karagümrük'e yenildi. Ancak Kanarya Kadıköy'deki maçta Sivasspor'a boyun eğince son haftaya en büyük şampiyon adayı olarak girmek bir yana Avrupa kupası hayallerini de ateşe attı.

BEŞİKTAŞ'I BEKLİYOR

F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi müziğini hayal ederken, kendisini UEFA'nın üçüncü kupa organizasyonu olarak önümüzdeki sezondan itibaren uygulamaya koyacağı Konferans Ligi'nde bulabilir. Yeni formata göre kupa şampiyonu Avrupa Ligi'ne play-off aşamasından başlayacak. Lig üçüncüsü ise Konferans Ligi'ne üçüncü ön elemeden başlayacak. Yani Türkiye Kupası'nı Antalyaspor kazanırsa Avrupa Ligi de sarı lacivertliler için hayal olacak. Eğer kupayı Beşiktaş kazanırsa ve F.Bahçe ligi üçüncü bitirirse Avrupa Ligi kontenjanı Kanarya'ya kalacak.

GENK'TEN AÇIKLAMA

Samatta çok istiyor

Belçika ekiplerinden Genk, F.Bahçe'de hayal kırıklığına yol açan eski oyuncusu Samatta'nın transferiyle ile ilgili bir açıklama yaptı. Genk'in futbol direktörü Dimitri De Conde, "Samatta transfer listemizde ama yüksek bonservisi ve ücret talebi var. Yüksek rakamlar ödeyemeyiz, başka bir anlaşma olursa geri dönebilir" dedi.

Şampiyonluk şansı da var

Fenerbahçe, Sivasspor yenilgisiyle kendisini ateşe attı. Sarı lacivertliler hem şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalabilir. Ancak her şeye rağmen sarı lacivertlilerin şampiyonluk ya da Şampiyonlar Ligi şansı da sürüyor. Fenerbahçe son maçını kazanırsa ve rakipleri yenilirse ipi göğüsleyen takım 1 puan farkla Kanarya olacak.