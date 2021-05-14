Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 öncesi gerçekleşecek son kamp için A Milli Takım aday kadrosu açıklandı. Kadroyu açıklayan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadroda yer almayan Salih Uçan için "Takip ettiğimiz bir isim ancak sakatlığı olduğu için kadroya almadık" ifadelerini kullandı.

"ZORU SEVERİM, PES ETMEK YOK"

Alanyaspor forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan, sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı. Kendisine gelen mesajlar ve yorumlar için teşekkür ederek sözlerine başlayan Salih Uçan, "Milli takım formasını giymek benim için her zaman büyük onur. Elbette teknik ekibin kararına saygı duyuyorum ancak büyük de bir hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

Uçan, "2 senedir iyi futbol sergilediğimi düşünüyorum. Yüzüme aldığım darbeyle ilgili durumu atlattım. Antrenmanlarıma kaldığım yerden devam ediyorum. Zoru severim, pes etmek yok, mücadeleye devam. Tüm teknik ekibe ve arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde Antalya'da gerçekleşecek kampın 30 kişilik geniş kadrosunu açıkladı.