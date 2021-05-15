Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakaryaspor, 16 Mayıs Pazar günü sahasında Vanspor FK ile oynayacağı play-off çeyrek final ikinci maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-siyahlı takımın tecrübeli oyuncusu Abdülaziz Solmaz, akşam antrenmanı sırasında gelen telefonla baba olduğunu öğrendi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Bebeğini antrenman sırasında gelen görüntülü arama ile gören futbolcu gözyaşlarına hakim olamazken o anlar Sakaryaspor’un sosyal medya hesabından paylaşıldı. "Futbolcumuz Abdülaziz Solmaz idman sırasında gelen telefon ile baba olduğunu öğrendi" şeklinde başlayan paylaşımda, "Gülsüm ve Abdülaziz çiftini tebrik ediyor, Asilhan bebeğin şampiyonluk yolunda uğurumuz olacağına inanıyoruz. Hoşgeldin Asilhan Bebek" ifadeleri yer aldı.