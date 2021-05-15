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Süper Lig’de VAR hakemleri açıklandı
15.05.2021 - 13:03 | Son Güncelleme: 15.05.2021 - 13:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’de VAR hakemi olarak görev yapacak isimler; Göztepe-Beşiktaş maçında Yaşar Kemal Uğurlu, Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında Mete Kalkavan, Kayserispor-Fenerbahçe maçında da Alper Ulusoy olarak açıklandı.
Etiketler : SüperLig,VAR hakemi,
789865 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/789865.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
39
25
6
8
44
81
02
GALATASARAY A.Ş.
39
25
6
8
42
81
03
FENERBAHÇE A.Ş.
39
24
7
8
30
79
04
TRABZONSPOR A.Ş.
39
18
14
7
12
68
05
DEMİR GRUP SİVASSPOR
39
15
17
7
10
62
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
39
17
10
12
10
61
07
AYTEMİZ ALANYASPOR
39
16
9
14
12
57
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
39
15
12
12
8
57
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
39
14
13
12
7
55
10
GÖZTEPE A.Ş.
39
13
12
14
1
51
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
39
12
13
14
1
49
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
39
12
12
15
-14
48
13
KASIMPAŞA A.Ş.
39
12
10
17
-9
46
14
HELENEX YENİ MALATYASPOR
39
10
15
14
-2
45
15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
39
11
12
16
-14
45
16
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
39
9
16
14
-14
43
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
39
9
14
16
-16
41
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
40
10
10
20
-24
40
19
MKE ANKARAGÜCÜ
39
10
8
21
-18
38
20
GENÇLERBİRLİĞİ
39
10
8
21
-31
38
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
39
6
10
23
-35
28
Süper Lig Fikstür
41.Hafta Maçları
11.05.2021 17:00
Konyaspor 1 - 1 Trabzonspor
11.05.2021 20:30
Alanyaspor 2 - 3 Erzurumspor
11.05.2021 20:30
Kasimpaşa 3 - 1 Ankaragücü
11.05.2021 20:30
Fenerbahçe 1 - 2 Sivasspor
11.05.2021 20:30
Başakşehir 0 - 0 Hes Kablo Kayserispor
11.05.2021 20:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 4 - 5 Rizespor
11.05.2021 20:30
Helenex Yeni Malatyaspor 1 - 1 Atakaş Hatayspor
11.05.2021 20:30
Denizlispor 1 - 4 Galatasaray
11.05.2021 20:30
Beşiktaş 1 - 2 Karagümrük
11.05.2021 20:30
Gençlerbirliği 5 - 3 Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
34
21
7
6
37
70
02
GZT GİRESUNSPOR
34
21
7
6
29
70
03
YILPORT SAMSUNSPOR
34
20
10
4
28
70
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
34
19
7
8
28
64
05
ALTAY
34
20
3
11
27
63
06
ALTINORDU
34
17
9
8
13
60
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
34
17
7
10
21
58
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
34
14
9
11
3
51
09
TUZLASPOR A.Ş.
34
14
5
15
-7
47
10
BURSASPOR
34
14
4
16
-1
46
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
34
12
6
16
-3
42
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
34
12
6
16
-3
42
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
34
9
8
17
-18
35
14
ADANASPOR A.Ş.
34
9
7
18
-11
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
34
7
13
14
-24
34
16
AKHİSARSPOR
34
8
6
20
-23
30
17
ANKARASPOR
34
6
8
20
-28
26
18
ESKİŞEHİRSPOR
34
1
8
25
-68
8
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
07.05.2021 16:00
Beypiliç Boluspor 3 - 0 Eskişehirspor
07.05.2021 20:30
Akhisarspor 1 - 1 Bereket Sigorta ümraniyespor
09.05.2021 18:00
Altay 4 - 3 Royal Hastanesi Bandirmaspor
09.05.2021 18:00
Aydeniz Et Balikesirspor 0 - 5 Altinordu
09.05.2021 18:00
Bursaspor 0 - 3 Ankara Keçiörengücü
09.05.2021 18:00
Ankaraspor 0 - 2 Istanbulspor
09.05.2021 20:30
Menemenspor A.ş. 1 - 4 Adana Demirspor A.ş.
09.05.2021 20:30
Adanaspor 0 - 2 Yilport Samsunspor
09.05.2021 20:30
Tuzlaspor A.ş. 1 - 2 Gzt Giresunspor