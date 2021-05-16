Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Şampiyonluk umutlarını geçen hafta Kadıköy’deki Sivas yenilgisiyle suya atan Fenerbahçe, küme düşme korkusu yaşayan Kayseri karşısında uzatmada kazandı. Altın tepsine sunulan şampiyonluk şansını elinin tersiyle iten sarı lacivertliler, Altay’a kavuştukları maçta inançtan mahrumdu yine. Kayseri’nin olgun ataklarına bilinçsizce cevap vermeye çalışırken kalesinde golü görmesi de sürpriz olmadı hâliyle. Savunma arasına ve arkasına atılan toplarla güle oynaya pozisyon bulan Kayseri, 18’de Pedro Henrique’nin kafa vuruşuyla sevindi: 1-0.

Gençler yenilince…

Galatasaray’ın mağlup duruma düşmesi bile Fenerbahçe’yi canlandırmadı. Aksine Kayseri net fırsatlar bulmaya devam etti. Ev sahibi ekip İlhan Parlak ile net fırsatları harcarken, Fenerbahçe’nin kazandığı penaltıyı Sosa’yla heba etti. 90’da bir daha penaltı kazandı sarı lacivertliler. Bu defa topun başına geçen Valencia eşitliği getirdi. Uzatma bölümünün son dakikasında Serdar Aziz’in içeriye doldurmak için yaptığı kafa vuruşu filelere gidince Fenerbahçe kazandı ancak Trabzonspor G.Birliği’ni yendiği için kümede kalan Kayserispor oldu.

SAKATLIĞI GEÇTİ

Altay devraldı

Fenerbahçe'de sezonun en flaş ismi olan Altay Bayındır, ligin son maçına yetişti. Ameliyat sonrası tedavi süreci başarılı geçen ve hızla iyileşen Altay, altı hafta sonra kaleyi Harun'dan devraldı. Altay'ın dönüşü, millî takım teknik heyetini de memnun etti.

ATTILA SZALAI:

Tatminkâr değiliz

Fenerbahçe’nin stoperi Attila Szalai, “Çok üzüldüğümüz anlar oldu. Bu sezonu şampiyon bitiremediğimiz için tatminkâr değiliz, çok üzüntülüyüz. Son hafta en iyi şekilde bitirmeye çalıştık elimizden geldiğince” ifadelerini kullandı.

TARAFTAR ÖFKELİ

Topunuz gidin!

Sezonu üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe'ye taraftarlarından tepki geldi. Sarı lacivertliler bütün yöneticileri istifaya davet ederek stadın önüne pankart astı ve pankartta 'Topunuz gidin' ifadeleri kullanıldı.

BAŞARI ŞAMPİYONLUKTUR



Gözler Başkan’da

Fenerbahçe’de hem Başkan Ali Koç’un hem de teknik sorumlu Emre Belözoğlu’nun görevlerine devam edip etmeyeceği önümüzdeki hafta içinde netleşecek. Başkan Koç’un bir üç yıl için daha aday olmayı düşündüğü öğrenildi. Belözoğlu’nun durumu ise yapılacak ikili zirvede belli olacak. Genç teknik adam Kayserispor maçı sonrası “Şampiyonluk yoksa başarı yoktur” diyerek sorumluluğu üzerine aldığını söyledi.

Fenerli Emre’yim

“Fenerbahçeli Emre olmak bana yetiyor” diyen Belözoğlu “Bu takımda şampiyonluklar yaşamış bir oyuncu olarak bazen öyle anlar vardır ki, gündüz geceye, gece gündüze döner. Fenerbahçe’ye hizmet etmekten duymuş olduğum mutluluğu tarif edemem. Taraftardan ricam kişiler değil aslolan Fenerbahçe’dir. Elimize gelen şansı tepmek hepimiz için üzüntü verici. Ama hayat devam edecek” ifadelerini kullandı.