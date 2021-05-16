Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Finallerin takımı Galatasaray bu sefer mutlu sona ulaşamadı. Aslan zor denileni birkaç haftada başarmış, lider Beşiktaş ile sekiz puanlık farkı eritmiş ve son haftaya puan puana girmişti. Cimbom’un mutlu sona ulaşması için ya Beşiktaş’ın puan kaybetmesi ya da rakibinden en az üç farklı kazanması gerekiyordu. Ancak sarı kırmızılılar evinde Malatya’ya 3-1 yenmesine rağmen, Kartal İzmir deplasmanında Göztepe’yi 2-1 ile geçince gülen siyah beyazlılar oldu.

DEĞİŞİKLİKLER YARADI

Terim kritik Malatya maçına, bir önceki hafta Denizli karşısında galibiyet alan kadroyu bozmayarak başlamayı tercih etti. Tecrübeli teknik adamın on biri, bu sezon Cimbom’un ilk yarılarda ortaya koyduğu en ofansif oyunu çıkartsa da istediği golü bir türlü bulamadı hatta Malatya’nın tek şutu (Âdem Büyük) golle sonuçlandı. İkinci kırk beşte sahaya dâhil olan isimlerden Kerem ve Şener birer asist yaparak takımlarını kısa sürede galibiyete taşıdı.

SON 5 MAÇI KAZANMIŞTI

Ve ardından bir ara İzmir’deki skor (1-1) Aslan’a şampiyonluk için yetiyordu. Ancak Kartal penaltı golüyle öne geçerken Cimbom’a goller gerekiyordu. Terim’den yine değişiklikler geldi. Ve sonradan oyuna giren isimlerden Oğulcan Çağlayan uzatmada Malatya filelerini havalandırdı. Ancak bu gol şampiyonluk için Galatasaray’a yeterli olmadı. Terim yönetimindeki sarı kırmızılılar son beş maçını kazansa da gol averajıyla şampiyonluğu Beşiktaş’a kaptırdı.

ARDA TURAN TFF’YE PATLADI:

Terim-G.Saray düşmanları!

Galatasaraylı Arda Turan, Malatya maçı sonrası konuştu: Şampiyonlar Ligi’ne kalmak için elimizden geleni yapacağız. Biz futbolu nasıl geliştiririz diye bakıyoruz ama sezon içinde abuk sabuk cezalar alıyoruz, savunmalar yapıyoruz. Federasyon hakkında konuşmak istemiyorum. Kimi Fatih Terim düşmanı, kimi Galatasaray düşmanı. Bir çoğu Arda Turan'ın yüzüne yapamadığını arkadan yapmaya çalışıyor. Galatasaray bunlarla yıkılmaz. Bu bizi daha çok birleştirir. Sezon içinde çok doğrandık, bunu hissettik. Bunların üstesinden Galatasaray gelir. Galatasaray onların düşündüğünden daha büyük.

İÇERİSİ DAHA TEHLİKELİ

Yapılanma şart

“Bir hata varsa benimdir” diyen ve 31 Mayıs’ta sözleşmesinin biteceğini belirten Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim “Galatasaray ve oyuncuların bir yapılandırmaya ihtiyacı var. Biz Florya olarak yarışı hiç bırakmadık. Çok da yaklaştık aslında. Burada ve Denizli'de gol yemeseydik... Emeği geçen herkese, bizi samimi olarak destekleyen Galatasaray taraftarlarına teşekkür ederim” dedi.

Her şeye rağmen...

“Basınla ayrı uğraş, hakemlerle ayrı uğraş, TFF ile ayrı uğraş, bir de federasyon ve kurullarına teşekkür eden içeriyle uğraş” diyen Terim “Herkese ve her şeye rağmen şampiyon olabilirdik. Düşmanlarımız bile bildiğimiz şeyler ama içimizdekiler daha tehlikeli. Sezonun en ciddi döneminde takıma ve hocaya söylenecek şey mi bunlar! Bazı zamanla istifa zamanıydı ama sözleşmemize uyduk” diye konuştu.

TARAFTARDAN MORAL

Futbolculara alkış

Bitiş düdüğü sonrası şampiyonluğu averajla kaybeden sarı kırmızılı futbolcular büyük üzüntü yaşadı ve bazıları yere çöktü. Maçı izleyen az sayıdaki Galatasaray taraftarı ise takımlarını alkışlarla teselli etti.

ESKİ TAKIMINA KARŞI

Âdem gole sevinmedi

Eski takımı Galatasaray’a karşı mücadele eden ve gol de atan Âdem Büyük, ağları havalandırmasının ardından gol sevinci yaşamadı. Süper Lig’de bu sezonu 17 golle bitiren Büyük en skorer Türk oyuncu oldu.

İRFAN BUZ:

En iyi şekilde temsil ettik

Helenex Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: Son müsabakada camiamızı, armamızı ve formamızı en iyi şekilde temsil etmek bizim görevimizdi. Bunu da en iyi şekilde yaptığımız için mutluyuz.