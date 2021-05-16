Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın devre arasında Benfica'dan kiralık olarak kadroya kattığı Gedson Fernandes'ten ayrılık açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan futbolcu, "Teşekkürler Galatasaray" mesajı ile sarı kırmızılı ekibe veda etti.

18 MAÇTA 1 GOL 3 ASİSTLİK PERFORMANS

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Gedson'un paylaşımına, "Katkın için teşekkürler, harika oyuncusun" diyerek cevap verdi.

Gedson Fernandes, Galatasaray'da 18 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

TÜRKİYE'YE AMBULANS UÇAKLA GELMİŞTİ

Fernandes'in transfer sürecine koronavirüs damga vurmuştu. Devre arasında Galatasaray ile anlaşan Fernandes, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmişti. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirilen genç oyuncu, ambulansla hastaneye götürülerek karantinaya alınmıştı.