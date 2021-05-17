Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'da yapılan bir ankete göre halkın yüzde 59,7'sinin koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın iptal edilmesi gerektiğine inanıyor.

Olimpiyatların başlamasına 10 hafta kala, telefon yoluyla yapılan ankete göre, katılanların yüzde 59,7'si iptali savunurken, yüzde 25,2'si turnuvanın seyircisiz, yüzde 12,6'sı ise kısıtlı sayıda izleyici ile gerçekleşmesi gerektiğine inanıyor.

Deniz aşırı seyirci kabul edilmeyeceğine yönelik Organizasyon Komitesi kararına rağmen, ankete katılanların yüzde 87,7'si turnuva sebebiyle ülkeye giriş yapacak sporcu ve ulusal takım üyelerinin virüsü Japonya'da yayabileceğinden endişe ediyor. Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.