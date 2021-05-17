Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020-2021 sezonuna büyük umutlarla başlayan ancak ligi üçüncü sırada bitirerek kupa hasretini 7 seneye çıkaran Fenerbahçe, gelecek sezona iddialı bir başlangıç yapmak için kollaı sıvadı. Sarı lacivertlilerin, Fatih Karagümrük forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Lucas Biglia'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi.

35 yaşındaki deneyimli futbolcu Milan, Lazio ve Anderlecht formalarını giydi.

LUCAS BİGLİA KİMDİR?

Arjantinli orta saha bu sezon Süper Lig'de, 35 maça çıktı, 3 gol atıp 2 asist yaptı.

Kariyerinde Milan, Lazio ve Anderlecht forması giyen 35 yaşındaki futbolcu, 58 kez de milli formayı giydi. Biglia'nın Karagümrük ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. (TRT Spor)

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