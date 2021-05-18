Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümit Milli Takımımızın msrt ayında oynadığı hazırlık maçları için kadroya davet edilen ve Sırbistan karşısında forma şansı bulan Mohamed Zeki Amdouni, İsviçre Milli Takımı'nı tercih ettiğini açıkladı. Milli Takımlar sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Amdouni'nin kendi isteğiyle tercihini değiştirdiği ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada Amdouni'nin 2 Haziran Çarşamba günü oynanacak Ukrayna karşılaşmasının kamp kadrosuna da alındığı kaydederken, "Ancak futbolcunun kulübünden tarafımıza yapılan yazılı bildirimde Mohamed Zeki Amdouni'nin kendi isteğiyle İsviçre Milli Takımı'nda oynamayı tercih ettiği dile getirilmiştir. Bu nedenle bahse konu futbolcu kamp listesinden çıkartılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

MOHAMMED ZEKİ AMDOUNİ KİMDİR?

Amdouni, futbolculuk kariyerine İsviçre'nin Servette ekibinde başladı. Sırasıyla Meyrin, Etoile Rouge, Etoile Carouge ve Stade-Lausanne formaları giyen genç isim, sol kanat ve santrfor bölgelerinde oynayabiliyor.

Amdouni bu sezon 31 lig maçında 1667 dakika süre alırken 11 gol 4 asistlik bir performans gösterdi.