Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Antalyaspor'u 2-0'la geçerek kupanın sahibi olan Beşiktaş, 2008-2009 sezonunun ardından 12 yıl sonra sezonu 2 kupayla kapatmayı başardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

"2021 Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş futbol takımını ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ı tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Kasapoğlu

"59'uncu Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde, Fraport TAV Antalyaspor’u mağlup ederek kupayı 10’uncu kez müzesine götüren Beşiktaş’ı kutluyorum. Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunun ardından Türkiye Kupası’nı da kazanarak çifte şampiyonluk yaşayan Beşiktaş’ın bu başarısında emeği geçen başta futbolcular olmak üzere, teknik heyeti, kulüp yönetimini ve siyah-beyazlı camiayı bir kez daha tebrik ediyor, finalde gösterdiği mücadeleden dolayı Fraport-TAV Antalyaspor’u da kutluyorum."