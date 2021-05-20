Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020-2021 sezonuna büyük umutlarla başlayan ancak ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. 84 puanla şampiyonluğunu ilan eden ve son olarak da Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ın önemli isimleri sarı-lacivertlilerin radarında.

Sarı lacivertli ekibin, Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Valentin Rosier için harekete geçtiği iddia edildi. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan Fransız futbolcu için ilk görüşmenin gerçekleştirildiği konuşuluyor.

5 MİLYON EURO İSTİYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe Rosier için Sporting Lizbon ile resmi temasa geçti. Haberde, Rosier için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.

33 MAÇTA 1 GOL 7 ASİST

24 yaşındaki Rosier, kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta 33 maça çıktı, 1 gol atıp 7 de asist yaptı. Şampiyonlukta önemli payı olan Rosier, kupada da iki gol attı.