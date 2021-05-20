Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ricardo Sa Pinto ile yollatını ayıran ​Gaziantep Futbol Kulübü bir süredir Erol Bulut'un peşindeydi. Gelen son dakika haberine göre Bulut ilr her konuda anlaşma sağlandı. Erol Bulut ve Gaziantep ekibi arasında yaklaşık bir haftadır süren görüşmelerin ardından taraflar her konuda anlaşarak üç yıllık resmi sözleşmeye imza attı.



Gaziantep bizzat duyurdu

Konu ile ilgili Gaziantep tarafından yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için başarılı çalıştırıcı Erol Bulut ile üç yıllık resmi sözleşme imzaladı. 46 yaşındaki teknik direktörümüz Erol Bulut, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal ile yöneticilerimiz Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin de katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı. Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut’a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadeleri yer aldı.



En son Fenerbahçe'de görev yaptı

Erol Bulut, ligin 32. haftasında 1-1 sona eren Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı. Sarı-Lacivertlilerin başında 34 maça çıkan Bulut, bu maçlardan 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet almıştı. Daha önceki sezonlarda ise Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'u çalıştırmıştı.