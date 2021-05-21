Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

İktisat profesörü olan ve finansal konulardaki uzmanlığıyla Galatasaray’ın ilerdeki yıllardaki mali yapısını oluşturabileceğinin altını çizen Galatasaray’ın başkan adayı Işın Çelebi ana felsefelerinin ‘barış’ olacağını belirtti. “Yıllardır Galatasaray’ın hizmetindeyim. Bu kulüp için mesai harcayan, emeği geçen herkese saygım, sevgim var” diyen Çelebi, “Mustafa Cengiz’e de var. Onunla adaylığım sürecinde herhangi bir görüşmem olmadı. Seçilmem hâlinde ilk işimiz iç barışı sağlayıp tekrar huzur getirmek olacak. Bu sebeple de eski başkanlarla, yönetimlerle ilgili bir söylemim olmayacak” ifadelerini kullandı.

KURUMSALLAŞMA ŞART

1987’den beri Galatasaray için mesai harcadığını hatırlatan Çelebi “Özhan Canaydın Başkan’ın cenazesi Bursa’da defnedilirken şirket birleşmesi için görüşüyorduk. Bu sayede 100 milyon dolar kâr getirmiştik. Stadın bu hâle gelmesinde Özhan Başkan’ımla çok mesai harcadık. Riva’yı tarla hâlindeyken imarını aldık. Bunun gibi birçok projenin içinde yer aldım” hatırlatmasında bulundu. Camia içindeki kavgaların bu sezonki şampiyonluğa mani olduğunu söyleyen Çelebi “Biz barışı getireceğiz. Kurumsallaşmaya gitmeliyiz. Her gün paranın konuşulduğu bir ortamda huzur olmaz” sözlerini kullandı.

Çelebi’nin listesi

∂ Can Çobanoğlu

∂ İpek Gökdel

∂ Tayfun İşeri

∂ Ülkü Özcan

∂ Münif Koz

∂ Vildan Yirmibeşoğlu

∂ Uğur Arıner

∂ Taylan Aksoy

∂ Ahmet Kayhan

∂ Canan Dilara Kızılyalın

YEDEKLER

∂ Akif Aygün

∂ Mesut Geniş

∂ Mustafa Şimşek

∂ Görkem Boroğlu

FATİH HOCA İLE DEVAM

Işın Çelebi, diğer başkan adayları gibi Fatih Terim’le yola devam etmek istediklerini söyledi. “Seçilirsek Fatih Terim ile konuşacağız, devam etmek istediğimizi söyleyeceğiz” diyen Çelebi, “Beşiktaş maçı sonrası hocamızla kısa bir konuşmamız oldu. Karşılıklı iyi niyetli bir görüşme oldu. Hoca’mızla ilgili fikrimi daha net belli etmek için söylüyorum; üçüncü oğlumun da adı Fatih” vurgusunda bulundu.

PARAYLA GÜNÜ KURTARMAK

Mali disiplinin şart olduğunu söyleyen Işın Çelebi “Sadece para bulmak günü kurtarır. Bunu da bizden başka kimse yapmaz. Bu konu da çok iddialıyız. Ana projelerimiz de hazır. A Takım, Kemerburgaz’a modern bir tesise gidecek. Altı antrenman sahası olacak. Altyapı ise Büyükçekmece’deki arazimize kuracağımız beş sahalı tesise taşınacak. Burada 100 odalı kampüs de yer alacak. Avrupa’daki büyük kulüplerin gelirlerinin yüzde 10-15’i altyapıya harcanıyor. Bizde şu an yüzde 1 seviyesinde. Bu tabloyu hızla değiştirmeliyiz” dedi.

HEDEFLER BÜYÜK

Eğer seçilirsem…

“Yeniden Avrupa’da ilk sekize giren, baskette, voleybolda profesyonel yönetilen, gelir gider dengesi kurulmuş, bütçe disiplini sağlanmış, marka değeri ve dijitalleşmenin imkânlarını kullanan, en önemlisi de kurumsallaşmış bir Galatasaray olacak.”

Aytaç-Alpaslan Aslan oluyor

∂ Yaklaşmakta olan seçime rağmen G.Saray'da transfer sezonu açıldı. Sarı kırmızılıların geçen sezonun flaş isimlerinden Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara ve Göztepe'nin stoperi Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Futbolcularla üçer yıllık sözleşme yapılacağı belirtildi.

SUSKUNLUĞUNU BOZUYOR

Cengiz konuşacak

∂ Seçimde aday olmayacağını söyleyip kenara çekilen ve uzun süredir sessizliğini koruyan Başkan Mustafa Cengiz, bugün GS TV’ye çıkacak. Türk Telekom Stadında 14.00’te kameraların karşısına geçecek olan Cengiz merak edilen konulara açıklık getirecek.