Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Türkiye’ye açıklamalarda bulundu. Bu sezon herkes Beşiktaş’ın tecrübeli bir kaleciyi transfer etmesini bekliyordu. Sergen Yalçın’ın “Kaleye transfer yapmayacağız” şeklindeki ani çıkışı sonrası Ersin Destanoğlu’na güven geldi. Sezonun geri kalanında şampiyonluğa direkt olarak katkıda bulunan isimler arasında yer alan 20 yaşındaki kaleci, Avrupa kulüplerinin bile radarına girdi. Gösterdiği performans sayesinde öncelikle Sergen Yalçın’a teşekkür eden Ersin, “Başarıda en büyük pay sahibi Hoca’mızdır” dedi.

Utku’yla çifte zafer

Çoğu genç kalecinin yıllarca boşu boşuna yedekte beklediğini belirten Ersin, “Belki Sergen Yalçın olmasaydı ben de koca sezonu kulübede geçirebilirdim. Ama Hoca’mız ligde bana, kupada da Utku’ya görev verdi, bize güvendi. Biz de güvenini boşa çıkarmadık. Hem ligde hem de kupada şampiyon olduk” dedi. Takımdaki arkadaşlık ve birlik beraberlik ruhuna da dikkat çeken genç kaleci, “Böyle bir oyuncu grubuyla çalışmak başlı başına bir ödül. Biz de bu ödülün karşılığında iki kupa kazandık” diye konuştu.

Tarihte az bulunur

Beşiktaş’ın 90’lı yıllarda fırtına gibi esen Metin-Ali-Feyyazlı kadrosunu andırdıklarını söyleyen Ersin Destanoğlu, “Bu ekip de istikrar sağlarsa önümüzdeki yıllara damga vurarak efsane olacaktır. Çok daha büyük başarılar kazanacağımızı düşünüyorum. Böyle bir ekip tarihte çok az bulunur. Bunun kıymetini biliyoruz” dedi. Avrupa’dan kulüplerin kendisine olan ilgisi hakkında da konuşan genç eldiven, “Şu anda bunu düşünmüyorum. Gerek olursa Hoca’mla oturup konuşup en doğru kararı veririz” dedi.

Aboubakar'la buraya kadar

Yeni bir forvet

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi taraftarlarca en çok merak edilen Aboubakar konusunda, "Kafamda netleşen şu, Beşiktaş'ı riske atamam. Beşiktaş'ın verebileceklerinden fazlasını veremem. Kulübü korumak zorundayız. Şampiyonlar Ligi oynayacağız, bize en az Aboubakar kalitesinde bir isim lazım" sözlerini kullandı ve Kamerunlu yıldıza yol göründü.

Ghezzal-Rosier müjdesi

Çebi siyah beyazlı taraftarları sevindirecek açıklamalar da yaparken, "Rachid ile Rosier aynı durumda, başarılı bir sezon geçirdiler. Kiralayacağız ya da bonservislerini alacağız" dedi ve, "Salih Uçan olabilir diye düşündüğümüz bir futbolcu ama henüz imza yok. Hoca'yla devam etmek istiyoruz. Sözleşmeye 3-5 ne istiyorsa yazsın, bunu hak etti" şeklinde konuştu.

Aytaç füze attı

Bu sezon yediği en güzel golü sorduğumuzda Ersin Destanoğlu hiç düşünmeden cevapladı. 1-0 kaybettikleri Kasımpaşa maçında Aytaç Kara’nın attığı golü seçen Ersin, “Aytaç sanki füze attı. O vuruşa yapacağım hiçbir şey yoktu” dedi.

RACHID GHEZZAL KARARSIZ

Kalsam mı, gitsem mi?

∂ Takımdaki durumu en çok merak edilen isim olan Rachid Ghezzal, “Her futbolcunun hayali Premier Lig’de oynamaktır” dedi. Beşiktaş’ta kendisini geliştirdiğini söyleyen Cezayir asıllı oyuncu “Gidersem başarılı olabilirim. Ama diğer taraftan buradaki mutluluğu bulamayacağımdan da eminim. Karar vermek gerçekten zor” ifadelerini kullandı.

GELENEK OLDU

Kupayı ‘Getir’diler

∂ Beşiktaş, önceki gece Vodafone Park’ta düzenlenen renkli bir törenle kupasına kavuştu. Şampiyonluk kupasını ise kulübün sponsorlarından ‘Getir’ stada getirdi. Geçen sene de benzer organizasyona imza atan Getir, kupa teslimatını gelenek hâline getirdi.

KARTAL’IN GENÇ SOL BEKİ RIDVAN:

Hoca’m en iyisini bilir

∂ Taraftarların sol bekte N’Sakala’dan daha iyi olduğunu düşünmesine rağmen takım arkadaşına göre daha çok kulübede kalan Rıdvan Yılmaz, bu durumu dert etmediğini belirterek “Benim Hoca’m en iyisini bilir. Onun bütün kararlarına saygılıyım. O hem takım için hem de bizim için en doğru kararı veriyor” dedi. Genç oyuncu, iyi bir teklif gelmesi durumunda Avrupa’ya gitmek istediğini, hayalinin de İngiltere Premier Lig olduğunu söyledi.

Futbolculuğun kadar hocalığın da başarılı

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, sevincini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Beşiktaşlı yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular ağırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcuları tebrik ederek sohbet etti. Futbolculuk geçmişi de bulunan Erdoğan, bu sezon Beşiktaş’ın gösterdiği performansı çok beğendiğini belirterek, Sergen Yalçın’a “Futbolculuğundaki gibi teknik direktörlüğünde de başarılı” ifadelerini kullandı. Kabulde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.

Burası benim evim!

Sakatlığı sebebiyle gelecek sezonun ortasında sahalara dönebilecek olan Cenk Tosun, “Doktorlar aralık ayında sahalara dönersin diyor. Ben kasım ayında dönmek istiyorum. Beşiktaş’ta devam edip etmeyeceğimi düşünmek için erken. Şu an tek isteğim sağlıklı bir şekilde sahalara dönmek. Hangi takımda olacağım konusunu dert etmiyorum çünkü Beşiktaş benim evim. Burası benim büyüdüğüm yer. Futbolu burada bırakmayı tabii isterim” sözlerini kullandı.