Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa futbolu için tarihi bir adım atılıyor. UEFA, yaklaşık 56 yıl boyunca çift maçlı eleme turlarında uygulanan deplasman golü kuralını kaldırmaya hazırlanıyor.

Avrupa futbolunda gözler yarın yapılacak olan toplantıya çevrildi. 28 Mayıs Cuma günü yapılacak olan toplantının en önemli gündem maddesi bu konu olacak. Toplantıda, deplasman golü kuralı masaya yatırılacak ve konu oylamaya sunulacak. The Times'in haberine göre, oylama sonucunda karar kabul edildiği takdirde 'deplasman golü kuralı' önümüzdeki sezondan itibaren yürürlükten kaldırılacak.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI NEDİR?

Futbolda deplasman golü kuralı, çift maçlı eleme sisteminin kullanıldığı turlarda eşitliği bozmak adına kullanılan bir yöntemdir. Eğer oynanan iki maç sonucunda toplam gol sayısı eşit ise deplasmanda daha çok gol atan takım turnuvayı geçer.