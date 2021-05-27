Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme oynama hakkı kazanan sarı-kırmızılılar, Villareal'in UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması sebebiyle 2. ön eleme turundan başlayacak.
ASLAN'I ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR
Galatasaray'ın 2. ön eleme turunda karşılaşabileceği muhtemel rakipler belli oldu.
Sarı-kırmızılıların İskoçya ekibi Celtic, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ve Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşme ihtimali bulunuyor.
İLK MAÇ 20-21 TEMMUZ'DA
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları 20-21 Temmuz tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 27-28 Temmuz'da oynanacak.
KURA ÇEKİMİ 16 HAZİRAN'DA
Galatasaray'ın rakibi, 16 Haziran'da gerçekleştirilecek kura çekimi ile netlik kazanacak.