Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester United, 26 Mayıs akşamı UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanyol ekibi Villarreal ile karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 sona eren mücadelede penaltılara gidildi ve Villarreal penaltı atışlarında 11-10 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Manchester United forması giyen Marcus Rashford, Twitter hesabından yaptığı açıklamada karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından ırkçılığa maruz kaldığını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Villarreal UEFA Avrupa Ligi final maçında Villarreal, 120 dakikası 1-1 sona eren maçta penaltı atışlarıyla Manchester United'ı 11-10 yenerek ilk kez kupanın sahibi oldu.

IRKÇILIK YAPANLARDAN BİRİ ÖĞRETMEN

23 yaşındaki yetenekli futbolcu, sosyal medya üzerinden 70'ten fazla ırkçı hakarete uğradığını belirterek, "Özel mesaj kutumda maymun ifadesi bırakan istismarcılardan birinin matematik öğretmeni olması beni daha çok kızdırdı. Bu adam çocukları eğitiyor! Ve hiçbir sonuç olmayacağını bildiği için özgürce ırkçı tacizde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Lewis Hamilton’dan sosyal medyaya ırkçılık boykotu UEFA ve İngiliz futbolunun yönetim organları tarafından ırkçılıkla mücadele kapsamında bugün başlatılan ve üç gün sürecek sosyal medya boykotuna Formula 1 yarışlarının ünlü pilotu Lewis Hamilton (36) da destek verdi.