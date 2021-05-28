Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Skorer'in sorularını cevaplayan Başkan, VAR kararlarından yakınırken "VAR ile alakalı, bir pozisyon oluyor hakem gitmiyor, soruyoruz, verdikleri cevap ‘Yeni talimata göre’ oluyor. 15 günde bir talimat değişir mi ? Kafalarına göre öyle bir hâle getirdiler ki sistemi, VAR artık varla yok arası. Bunun parasını da kulüpler olarak biz veriyoruz. VAR'dan ne mi bekliyorum, yok olmasını!" dedi.

5'e aldım, 15’e satarım

Bakasetas ve Berat ikilisine toplam 5 milyon avro ödediklerini belirten Ağaoğlu, "Ama ben bunu 10-15 olarak geri alırım. Bunu bir kenara yazsınlar. A. Ömür'e Yusuf Yazıcı'yı gönderdiğimiz sene 23 milyon avroluk resmî teklif gelmişti. İnşallah daha büyük paralara gidecek" diye konuştu. Ağaoğlu, Sörloth konusundaki polemiklere gülüp geçtiğini söylerken "Yetkisi olmayan birtakım menajerler, Türkiye'deki bazı kulüplere Sörloth'u teklif etmiş" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 20 ALACAĞIZ

Yusuf'tan daha kazanacağız

Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın başarısıyla gurur duyduklarını söylerken "O sadece Lille'in futbolcusu değil, benim de futbolcum. Bir sonraki satışında yüzde 20 pay alacağım bir oyuncu. Onun performansını, psikolojisini her daim takip edeceğiz" dedi.