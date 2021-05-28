Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Son dönemde seçimle yatıp seçimle kalkan Galatasaray’ı büyük bir sıkıntı bekliyor. UEFA Kupası finalinde Manchester United’ın kupayı Villarreal’e kaptırması Galatasaray’ı da etkiledi. Sarı kırmızılılar Devler Ligi’ne kalabilmek için fazladan bir ön eleme daha oynayacak. İlk ön eleme maçını 20-21 Temmuz tarihinde oynayacak olan Cimbom, sezonu 14 Haziran’da açacak. Galatasaray’ın seçim tarihi ise 19 Haziran. Yani takımın top başı yapacağı tarihte henüz seçilmiş bir başkan ve tayin edilmiş bir teknik direktör olmayacak.

Büyük belirsizlik

Başkan Mustafa Cengiz, ‘üst başkan’ olarak tanımladığı Fatih Terim’le çalışmayacağını deklare etmiş, tecrübeli teknik adamdan da “Ona acil şifalar diliyorum” mesaj gelmişti. Bütün bunların yanı sıra takımın en önemli gol silahı Mustafa Muhammed de Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde yer alamayacak. Mısırlı futbolcu, ülkesi adına 2020 Tokyo Olimpiyatlarında ter dökecek. Takımın diğer golcüsü Radamel Falcao’nun kalıp kalmayacağı ise esrarını koruyor. Kısacası; Villarreal’in kazanması, Galatasaray’ın iki ayağını bir pabuca sokmuş oldu.

Aslan 27. sırada

KPMG Football Benchmark’tan 2021’in ‘Avrupa’nın Elitleri’ raporu geldi. Listede yine iki Türk kulübü var. Fenerbahçe üç yıl aradan sonra listeye girdi. Beşiktaş ise 33’üncü sıraya düşüp 32 kulüplük listenin dışında kaldı. Rapora göre Galatasaray 345 milyon avro ile 27, Fenerbahçe ise 184 milyon avro ile 32. sırada yer alıyor.

Ağustosa kadar yok

Mustafa Muhammed, Mısır ile Tokyo Olimpiyatlarında boy gösterecek. Mısır, Olimpiyatlarda ilk maçında 22 Temmuz’da İspanya, 25 Temmuz’da Arjantin, 28 Temmuz’da da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.