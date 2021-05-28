Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kadroda önemli ölçüde değişikliğe gitmesi beklenen sarı lacivertli ekipte, şanpiyonluğa oynayacak takımın planlaması için Belözoğlu devrede.

Yaklaşan seçime tek aday olarak girmesi beklenen Başkan Ali Koç, yeni sezon için kolları sıvadı. Takıma stoper, sağ bek, orta saha, kanat ve forvet transferleri yapılması bekleniyor. Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan sarı lacivertliler, her bölgeye yapılacak takviyeler için listesini hazırladı. Bu doğrultuda listede adı geçen en önemli futbolculardan biri Edin Dzeko.

EDİN DZEKO YENİDEN LİSTEDE

Santrafor transferi için çıkmaza giren Fenerbahçe'de Vedat Muriç merak konusu oldu. Lazio'nun tutumu nedeniyle zor görünen transfer sonrası gözler Giroud'a çevrildi. Giroud'dan cevap beklenirken sarı lacivertlilerin listesine Edin Dzeko yeniden girdi.

Devre arasında da gündeme gelen ancak maaşı fazla gelince transferinden vazgeçilen 35 yaşındaki tecrübeli ismin yeniden listeye girdiği iddia ediliyor. Dzeko'nun Roma ile yollarını ayırması bekleniyor. (Sabah)

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'Fenerbahçe Rosier için ilk hamleyi yaptı' iddiası Sezona iddialı bir giriş yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer harekatı hızlı başladı. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Aboubakar ile adı anılan sarı lacivertlilerin Valentin Rosier için de harekete geçtiği iddia edildi.