Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş altyapısından yetişip kaptanlığa kadar gelen ve toplam 19 sezondur siyah beyaz yaşayan bir isim Necip Uysal. Geçtiğimiz günlerde hayatının en özel imzasını atıp evlenen Necip’in ukdesi şu anda A Millî Takım’da olamamak. Her teknik adamın joker gibi kullandığı Uysal, bu sezonu lig tarihinin en zorlu dönemi olarak görüyor ve çifte kupa için “Alnımızın akıyla” diyor. Ve nerede oynadığı konusunda da fikri net: Sahanın içinde olayım yeter.

Üzerine koymalıyız

Otuz yaşındaki yedek kuvvet, Necip Uysal’ı Beşiktaş Kulübü’ne borçlu olduğunu belirtirken teknik adamlar arasında Slaven Bilic’i ayrı yere koyup “O beni çok seviyordu ben de onu” dedi. Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ve bu başarılarının daha da üzerine koymaları gerektiğini belirten siyah beyazlı futbolcu, aktif futbol kariyerini noktaladıktan sonra ise teknik direktörlük yapmak istediğini ifade etti.

BILLONG:

Kesinlikle şike yapmadım

Beşiktaş maçında şike yaptığı imaları olan Hatayspor’un oyuncusu Jean-Claude Billong konuştu: Hatayspor'da harika bir sezon geçirdim, Süper Lig'i ilk 6'da bitirdik ve Kamerun Millî Takımı'na çağrıldım. Hiçbir zaman şike yapmadım ve yapmayacağım. Dürüstlüğümü ve profesyonelliğimi sonuna kadar savunacağım. Türkiye'deki bağımsız bir kurum, gerekli araştırmaları yapabilir.