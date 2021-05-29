Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor bir yıldızını daha Avrupa futboluna kazandırmaya yakın. İki sezon önce Yusuf Yazıcı’yı Lille Kulübü’ne, geçen sezon satın alma opsiyonu ile kiraladığı Alexander Sörloth’u Leipzig’e satan bordo mavililer şimdi de aynı zamanda millî değerimiz olan kaleci Uğurcan Çakır’ı elden çıkarmak üzere. Adres Avrupa ama ülke henüz belli değil. Fransa’da olabilir, İngiltere de İtalya da. Çakır’ın transferinde EURO 2020’deki performansı da belirleyici ve fiyatı konusunda değer biçici olacak.

Ağaoğlu farkı

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun “Pırlanta” olarak gördüğü başarılı eldiven 19 milyon avroluk piyasa değeriyle Süper Lig’in en değerli oyuncusu konumunda. Bordo mavili yönetimin Uğurcan Çakır’dan beklentisi de en az 20 milyon avro. Ve bir sonraki satıştan da en az yüzde 20 pay mukavelesine yazılacak. Bu anlamda ‘tok satıcı’ rolünde olan ve tuttuğunu koparan Ağaoğlu transfer görüşmelerinde pazarlamacı yönünü ön plana çıkaracak. Uğucan’ı Lille, Tottenham, Liverpool ve Inter istiyor.

Kaldı iki isim

Peres ve Gervinho’ya imza attıran ve Kasımpaşa ile mukavelesi bitecek Koita için de gün sayan Trabzonspor iki takviye daha yapacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı’nın istediği beş isimden üçünün tamam olduğunu diğer ikisini de haziran sonuna kadar alacaklarını söyledi.