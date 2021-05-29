Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı başarısını katlayarak sürdürüyor. Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan Onbaşı, bir ödüle daha layık görüldü.

ORGANİZASYONUN 'EN' İYİSİ

Başarılı sporcu Onbaşı, organizasyonun da en iyi sporcusu seçildi.

Kariyerinin ilk büyükler dünya şampiyonluğunu elde ettiği Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda performansıyla herkesi etkileyen başarılı sporcu, böylece Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından da onurlandırılmış oldu.

AYŞE BEGÜM ONBAŞI KİMDİR

Ayşe Begüm Onbaşı, 9 Aralık 2001 doğumlu Türk aerobik cimnastikçidir. 11 yaşından bu yana milli formayı taşıyan Onbaşı, Red Bull atletidir. Alanında oldukça başarılı bir sporcu olan Ayşe Begüm, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmıştır. Güney Kore'de Haziran 2016'da düzenlenen 14. Dünya Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde altın madalya kazanarak ülkeyi gururlandırmıştır.

Büyük gurur! Ayşe Begüm Onbaşı, dünya şampiyonu oldu 11 yaşından bu yana başarısı ve aldığı madalyalarla ülkeyi gururlandıran Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı başardı.

Türkiye'nin 'altın' kızına Erdoğan'dan tebrik telefonu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'ya Erdoğan'dan tebrik telefonu geldi.