Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes, THY Euroleague’de 2020-2021 sezonunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkıyor. Lacivert beyazlılar Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk müsabakasında bu gece İspanya ekibi Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Yarı finalde CSKA Moskova’yı saf dışı bırakan Anadolu Efes, Olimpia Milano’yu yenen Barcelona ile Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanabilmek için mücadele edecek.

Hedef ikinci kupa

Lanxess Arena’da oynanacak final karşılaşması, 21.30’da başlayacak. Müsabaka beIN Sports Haber’den naklen yayımlanacak. 2019’da finalde CSKA’ya yenilerek kupayı elinden kaçıran Efes, bu defa yarım kalan hikâyeyi tamamlamaya çalışacak. Aydın Örs ile 25 yıl önce Koraç Kupası’nı kazanan Efes, ikinci Avrupa kupasını hedefliyor. Anadolu Efes salondan zaferle ayrılırsa, Fenerbahçe’den sonra Euroleauge Kupası’nı ikinci defa ülkemize getirmiş olacak.

BİR EKSİĞİ VAR

Koleksiyonu tamamlayacak

∂ Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, Avrupa Ligi’ni kazanarak “kupa koleksiyonunu” tamamlamaya çalışacak. Ataman İtalya’nın Montepaschi Siena takımıyla 2002’de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012’de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016’da ULEB Avrupa Kupası’nı elde etmişti.

JASIKEVICIUS TEMKİNLİ

En iyi takıma karşı oynayacağız

∂ Barcelona’nın Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, “Finalde savunmada çok daha iyi bir iş ortaya koymamız lazım. Oyun planımızın akmaması gerekiyor. Avrupa Ligi’nin şu andaki en iyi takımına karşı oynayacağız” dedi.

ATAMAN İNANÇLI

Kupayla taçlanacak

∂ Başantrenör Ergin Ataman “Biz buraya final oynamaya değil, kupayı almaya geldik. Üst üste oynayacağımız ikinci final maçı olacak. Önemli olan Efes’in iki yıldır süregelen güzel basketbolunun kupayla taçlandırılması” dedi.