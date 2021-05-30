Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 hazırlıklarını Antalya’da sürdüren A Millî Futbol Takımı’mızda söz sırası kaleci Mert Günok ve Kaan Ayhan’daydı. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Günok, “Turnuva öncesi kamp hazırlığı uzun süredir buradayız. Pandemi sebebiyle turnuvanın ertelenmesi iyi oldu takım daha fazla oturdu. Daha güçlü gideceğimizi ve başarılı olacağımı düşünüyorum" dedi ve kaleciler arasında da inanılmaz bir dayanışma olduğunu söyledi.

Önce yeme sonra at

Savunma oyuncularımızdan Kaan Ayhan da “Kendimi şanslı hissediyorum. Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz. Şimdi önümüzde de uzun bir yol var. Hepimizin emeği geçti inşallah daha da güzel günler görürüz” dedi. Kaan gol atmasıyla ilgili de “Benim öncelikli görevim gol yemememiz ama gollerimle de takıma katkı sağlamak isterim” diye konuştu.

Herkes herkesi yenebilir...

İkili ay yıldızlı bayrakla poz verirken kariyerine İtalya’da devam eden Kaan Ayhan, rakibimizle ilgili “Grubumuzda herkes herkesi yenebilir. İtalya taktiğe yönelik, daha tecrübeli bir takıma sahip ama biz de son maçlarda büyük ülkelerle mücadele ettik” dedi.