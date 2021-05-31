Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Euroleague şampiyon olan Anadolu Efes kupasını aldı. Köln'de düzenlenen organizasyonda Shane Larkin ve Vasilije Micic ikisi birlikte maçın oyuncusu seçildi. Tarihte ilk kez iki oyuncu birden maçın oyuncusu seçilirken Final Four'un MVP'si ise Micic oldu.

Barcelona ile oynanan final maçında 25 sayı kaydenen Micic, şampiyonlukta önemli rol oynadı. Anadolu Efes'te 3. sezonunu geçiren Mici, geçen sezon da MVP seçilmişti.

Ergin Ataman'dan Almanya'ya vize tepkisi Barcelona'yı devirerek Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ailelere ve basın mensuplarına vize vermeyen Almanya'yı eleştiren Ataman, 'Bu pandemik değil, tamamen siyasi bir karar' dedi.