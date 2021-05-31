Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Köln kentinde oynan final maçının ardından basın toplantısı düzenleyen Ergin Ataman, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Avrupa Şampiyonu olan oyuncularıyla büyük gurur duyduğunu belirten Ataman, son iki sezondur bu günü beklediklerini vurguladı.

Oyuncularla sürekli bu bunu konuştuklarını belirten Ataman, "Her antrenmanda, her toplantıda. Hedefimiz yeniden Dörtlü Final'de olmak, yeniden finale gelmek dedik ama bizim için yetmez bu dedik, biz şampiyon olacağız dedik ve şimdi şampiyon olduk. Gerçekten çok mutluyum, oyuncularım için, kulübüm için, ülkem için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Maçın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aradığını ve tüm takımı tebrik ettiğini belirten Ataman, "Cumhurbaşkanımız her zaman kapılarımızın açık olduğunu söyledi. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor ve bu bizim için çok önemli. Tüm Türkiye'nin şifresiz kanalda maçı izlemesi de çok önemli, sayın Gençlik ve Spor Bakanı'mız yaptığı girişimle bu konuda çok yardımcı oldu. Bu şampiyonlukla ilgili gerçekten çok mutluyum." açıklamasını yaptı.

Şampiyon olacaklarına hep inandıklarını dile getiren Ataman, hak ettikleri bir şampiyonluk elde ettiklerini söyleyerek, "Oyuncularım da hak etti. Çok büyük bir takıma karşı oynadık, Barcelona'ya karşı. Normal sezonu birinci sırada bitirmiş bir takımdan bahsediyoruz. Bu akşam da çok iyi oynadılar ama biz kazandık. Çünkü biz inancımızı hiç kaybetmedik. 2019'da CSKA karşısında finali kaybettikten sonra dedik ki, 'Bu sefer kazanacağız' ve işte kazandık." şeklinde konuştu.

SEZONUN 'MVP'SİNDEN ŞAMPİYONLUK DEĞERLENDİRMESİ

Sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Vasilije Micic ise şampiyonluğu kazandıkları için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Sırp oyuncu Micic, Türkiye ve Sırbistan'ın birbirine benzediğini ve bu gece Balkan tarzı bir kutlama yapacaklarını ifade etti.

Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay ise yaptığı açıklamada, "İnanılmaz sevinçliyiz, bizim için çok büyük mutluluk ve gurur oldu. Üç yılın sonunda çekirdek kadromuzu koruyarak bu kupaya ulaşmayı başardık. Tüm ekibin ve çalışanlarımızın emeğine sağlık. Türkiye'ye, Türk basketboluna ve ülkemize böyle bir kupa getirdiğimiz için çok şükürler olsun." değerlendirmesinde bulundu.

VİZE ELEŞTİRİSİ

Şampiyonanın yapıldığı Almanya'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı vize politikasını eleştiren Ataman, yakınlarının hatta yayıncı kuruluşun dahi Almanya'ya gelemediğini belirterek bunun sadece pandemi kaynaklı olmadığını, siyasi bir karar olduğunu düşündüğünü söyledi.

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