Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

THY Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes Avrupa basketbolunun en büyük kupasını ikinci defa Türkiye'ye getirirken, bütün ülkeye büyük bir gurur yaşattı. Euroleague'in son beş finaline üç defa Fenerbahçe ile iki defa ise Anadolu Efes ile damga vuran Türk basketbolu, son dönemdekini çıkışını da sürdürmüş oldu. Euroleague'deki ilk Final Four'unu 1999-2000 sezonunda oynayan Efes, 2001'de bu başarısını tekrarlarken, her iki organizasyonda da finali görememişti. 2019'da bir kez daha Final Four başarısı gösteren lacivert beyazlılar, bu defa finalde CSKA Moskova'ya takılırken, mutlu son Köln'de Barcelona karşısında geldi.

GURURUMUZ: ATAMAN

Yenilgi yenilgi büyüyen bu zaferde başrolde ise hiç şüphesiz başantrenör Ergin Ataman vardı. Anadolu Efes'in Koraç Kupası'nı kazandığı dönemde başantrenör Aydın Örs'ün yardımcılığını yapan Ataman, çok genç yaşta katıldığı Anadolu Efes ailesiyle birlikte Avrupa'nın zirvesine çıkmayı başardı. Daha önce Saporta Kupası, EuroChallenge ve EuroCup zaferleri yaşayan Ataman böylece dördüncü Avrupa kupasını elde etti ve Türk basketbol tarihinin en başarılı yerli başantrenörü oldu. Ataman'ın karşılaşmanın ardından galibiyet sevincini yaşarken, büyük zaferi Türkçe bir şekilde şehitlerimize armağan etmesi tarihî bir an olarak hafızalara kazındı.

ATAMAN'DAN ALMANLARA

Biz cevabımızı sahada verdik!

Euroleague'de zafere ulaşan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman karşılaşmanın ardından Final Four organizasyonuna ev sahipliği yapan Almanya'yı eleştirdi. Almanya'nın Anadolu Efes organizasyonundaki birçok kişiye ve sporcuların ailelerine vize vermemesini kabul edilemez olarak nitelendiren Ataman, "Bazı ülkelerde bize sorun çıkarıyorlar. ABD'de iki aşı olan kızlarım bu maça gelemedi, vize verilmedi. Oyuncuların aileleri gelemedi. Olay pandemi dışında. Ancak biz sahada gereken cevabı veriyoruz" dedi.

SERBEST ATIŞLARLA...

Nokta atışı Shane Larkin

Anadolu Efes'in A Millî Basketbol Takımının da formasını giyen ABD asıllı yıldızı Shane Larkin, Final Four'da beklentilerin altında kalsa da sezonun en etkili isimlerinden biriydi. Sezon boyunca 15,1 sayı ortalamasıyla oynayan Larkin, finalde oyunun sıkıştığı ikinci periyotta serbest atış sayılarıyla maçın kontrolünü takımına getirdi.

KÖLN’ÜN YILDIZI

Micic NBA yolunda

THY Euroleague'de normal sezonun En Değerli Oyuncu ödülünün sahibi olan Sırp yıldız Vasilije Micic, Final Four'a damga vurdu. Daha önce ülkemizde TOFAŞ forması da giyen Micic, Final Four'da oynadığı iki karşılaşmada da 25'er sayı atarken, 3 ribaunt ve 5,5 asist ortalamasıyla Köln'deki organizasyonun yıldızı olmayı başardı. Ki, böyle bir başarı sonrası adının NBA ile anılması da çok normaldi.

“BENİM EVİMDE”

Köln’ün altyapısından yetişen ve bu kulüpte profesyonel futbola adım atan Lukas Podolski, Ergin Ataman’ı ilk tebrik eden isimlerden biri oldu. Köln’deki organizasyon sonrası Ataman ve kupayla poz veren Poldi “Benim evimde sadece benim arkadaşlarım kazanabilir. Tebrikler dostum, sen Avrupa’nın en iyi koçusun” diyerek Ataman’ı övdü.

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes Ergin Ataman'ın takımı Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını alarak Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı. Temsilcimiz ülkemize 10. Avrupa kupasını kazandırarak hepimizi sevince boğdu

Ataman: Oyuncularım, kulübüm, ülkem için çok mutluyum THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup eden ve 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman, "Oyuncularım için, kulübüm için, ülkem için çok mutluyum." dedi.