Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, Gervinho ve Bruno Peres ile sözleşme imzaladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, son yaptığı açıklamada Sörloth için başkan Ahmet Ağaoğlu'nun çalışmalara devam ettiğini belirtti, bunun üzerine bordo mavili taraftarlar harekete geçti.

1,5 MİLYONA YAKIN YORUM

Trabzonsporlu taraftarlar, Norveçli golcünün son Instagram paylaşımını adeta yorum yağmuruna tuttu. Sevilen futbolcuyu yeniden kulübe dönmesi için ikna çalışmalarına başlayan taraftarlar, Sörloth'un son paylaşımına 1,5 milyona yakın 'Come to Trabzonspor' (Trabzonspor'a gel) yorumu bıraktı.

SORLOTH İÇİN KARAR ZAMANI

Bundesliga ekibi Leipzig’in yeni hocası Jesse Marsch’ın, gelecek sezon planlamasında Norveçli isme yer vermek istemediği ve Sörloth'u kiralık göndermeyi düşündüğü iddia edilmişti. Haberde, Sörloth’un kariyerinin en başarılı dönemini Trabzon’da geçirdiği ve Trabzonspor'un yıldız futbolcu için devrede olduğu vurgulandı. Ayrıca Sörloth'u Trabzonspor'un yanı sıra Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

Sörloth: Önceliğim Trabzon Birçok kulübün listesinde olan Norveçli forvet, kulüplerin anlaşması durumunda bir sezon daha bordo mavili formayı giyebileceğini söyledi.

Sörltoh'un Türkiye'ye transferi Trabzonspor'dan geçiyor İstanbul takımlarının transfer listesinde yer alan Sörltoh'un yeniden Türkiye'ye transferi Trabzonspor'dan geçiyor. Transferin gözde isimlerinden Leipzig oyuncusu Sörltoh için istenen rakamı ilk olarak bordo-mavili kulübe teklif etmek zorunda.