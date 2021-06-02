Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da transfer hareketliliği devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, önceki gün yaptığı açıklamada genel bir değerlendirme yapıp hedeflerini ve transfer beklentilerini anlatmıştı. İşte onlardan birisi de sol kanattı. Ve o bölge için Gana basınından bir iddia geldi. Cagliari ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Kwadwo Asamoah’ın Trabzonspor’a transfer olabileceği yazıldı. Tecrübeli ismin yeni bir meydan okumaya da hazır olduğu vurgulandı.

VİTRİNDEKİ İKİ İSİM

Bordo mavililer yeni sezon için Kâmil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Marlon, Baker ve Afobe ile yollarını ayırmış Parma'dan Gervinho ve Roma'dan Bruno Peres'i transfer etmişti. Uğurcan Çakır ve Ekuban’ın Avrupa’ya transfer durumuna göre de B ve C planları hazırlanmıştı. Ekuban konusunda önümüzdeki günlerde hareket beklenirken Uğurcan için EURO 2020’deki performansı beklenecek. Başarılı kaleci büyük oranda Avrupa’ya transfer olacak.

DEĞERİ 2 MİLYON €

Geçen sezon Cagliari formasını 9 maçta giyen, orta saha özelliği de bulunan Kwadwo Asamoah’ın güncel piyasa değeri 2 milyon avro civarında.

İMZAYA GELECEK

Koita haftaya Trabzon’da

Şu ana kadar Peres ve Gervinho’ya imza attıran ve Kasımpaşa ile mukavelesi sona eren Koita ile de söz kesen bordo mavililer golcü oyuncuya kavuşuyor. Bireysel olarak çalışmalarına devam eden Gineli oyuncunun önümüzdeki hafta Trabzon’da olması bekleniyor.

Alaxender Sörloth'a 1,5 milyon yorum Trabzonspor taraftarları, sezon başında Almanya'nın RB Leipzig takımına transfer olan Alexander Sörloth'un son Instagram paylaşımını adeta mesaj yağmuruna tuttu. Norveçli futbolcunun son paylaşımına yaklaşık 1,5 milyon yorum bırakıldı.

Trabzonspor Abdülkadir Parmak'ı affetti Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Parmak, Abdullah Avcı ve yönetim tarafından affedilerek kadroya yeniden dahil edildi.