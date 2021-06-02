Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA'de play-off heyecanı Brooklyn Nets-Boston Celtics ve Denver Nuggets-Trail Blazers karşılaşmaları ile devam etti.

HARDEN'DAN "TRİPLE-DOUBLE"

James Harden'lı Brooklyn Nets, Boston Celtics'i 5. maçta 123-109 mağlup ederek seriyi 4-1 kazandı. Nets, Doğu Konferansı yarı finalinde Milwaukee Bucks'ın rakibi oldu.

Nets'i galibiyete, 34 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan James Harden, 24 sayı, 3 blokla oynayan Kevin Durant ve 25 sayı atan Kyrie Irving taşıdı.

Celtics'te Jayson Tatum 32 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Evan Fournier 18 sayı, 6 ribaunt ve Romeo Langford 17 sayıyla mücadele etti.

BLAZERS'A LİLLARD'IN 55 SAYISI YETMEDİ

Batı Konferansı'ndaki mücadelede Denver Nuggets, ağırladığı Portland Trail Blazers'ı iki uzatma sonunda 147-140 mağlup etti ve seride 3-2 öne geçti.

All-star oyun kurucu Damian Lillard, normal sürenin bitime 3.7, ilk uzatmanın bitimine de 6.6 saniye kala attığı üç sayılık basketlerle Trail Blazers'ın maçı 2 defa uzatmaya götürmesini sağladı.

Lillard, takımının mağlubiyetine rağmen 17'de 12 üç sayı isabetiyle 55 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, 3 blok üreterek karşılaşmaya damga vurdu.

Play-off kariyerinin en yüksek skoruna ulaşan Lillard, 12 üç sayılık basketle Klay Thompson'a ait NBA play-off rekorunu kırdı. Lillard ayrıca, bir play-off maçında 55 sayı, 10 asistlik performans sergileyen ilk oyuncu oldu.

Nuggets'ta Nikola Jokic 38 sayı, 11 ribaunt, 9 asist, 4 blok, Monte Morris 28 sayı, 5 asist ve Michael Porter 26 sayı, 12 ribauntla oynadı.

NBA play-off'larında Wizards, 76ers karşısında skoru 3-1'e getirdi NBA play-off'ları Doğu Konferansı eşleşmesinde 76ers ile karşı karşıya gelen Wizards dördüncü maçı 122-114 kazanarak seriyi 3-1'e getirdi.

LOS ANGELES LAKERS ELENMENİN EŞİĞİNDE

Phoenix Suns, kasığındaki sakatlık nedeniyle Anthony Davis'ten yoksun sahaya çıkan Los Angeles Lakers'ı 115-85 yenerek Batı Konferansı ilk tur serisinde 3-2 üstünlük yakaladı.

Ev sahibi Suns'ta Devin Booker 30 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, kenardan oyuna giren Cameron Payne ise 16 sayı üretti.

24 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan LeBron James, son şampiyon Lakers'ı ayakta tutmaya çalıştı.

NBA'da play-offlarda ilk tur atlayan Bucks oldu Geçen sezon lider bitirmesinin ardından yarı finalde Miami Heat'e 4-1 yenilen Milwaukee Bucks, bu sezon Heat'i 4-0 ile geçti.

NBA'de sezonun koçu Monty Williams oldu Amerikan Basketbol Ligi(NBA)'nde 2020-2021 sezonunun en iyi koçu ödülünü Phoenix Suns'ın başındaki Monty Williams kazandı.