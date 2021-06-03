Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Bir defa daha teknik direktör değişikliğinde karar kılan Başkan Ali Koç, “Alman ve Portekizli hocalarla ilgileniyoruz” ipucunu verdikten sonra Fenerbahçe’nin ilgilendiği isimler ortaya çıkmaya başladı. Akıllara ilk olarak boşta olan hocalar gelirken, sarı lacivertlilerin listenin ilk sırasına Wolverhampton’la yollarını ayırma kararı alan Nuno Espirito Santo’yu yazdığı öğrenildi. 2017’de Championship’te aldığı Wolverhampton’ı Premier Lig’e taşıyan 47 yaşındaki Portekizli için Everton’un da devrede olduğu biliniyor. Ki; Nuno’yu isteyen çok sayıda takım olduğu da bir başka gerçek.

ALEX'E KAPI AÇILIYOR

Malaga ve Panathinaikos’ta kaleci antrenörlüğüyle başladığı serüvende ilk ciddi adımı Rio Ave’nin başına geçerek atan Nuno, Valencia ve Porto’yu çalıştırdıktan sonra Wolverhampton’la Ada macerasına başladı. En iyi puan ortalamasını 49 maça çıktığı Porto’da 1,96’yla yakalayan genç teknik adam, 3-4-3 formatını tercih ediyor. Nuno’yla ilgili heyecan verici bir detay ise yardımcılığı için düşünülen ismin Alex de Souza olması. Anlaşma hâlinde beş yardımcısıyla gelecek Portekizlinin ekibine Alex’in de dâhil edilmesi planlanıyor.

KAZANMAYA ALIŞTIK

Fenerbahçe’nin gündemindeki bir diğer isim de yine Portekiz’den; Paulo Fonseca. Ülkesinde Porto ve Braga tecrübeli yaşadıktan sonra, Shakhtar’la uzun bir yol yürüyen 48 yaşındaki teknik adam, son olarak Roma’da görev yapmıştı. Nuno gibi üçlü savunma tercih eden Fonseca’nın genel dizilişi 3-1-4-2 ki, bu da Fenerbahçe’nin arzu ettiği hücum futboluna uygun görünüyor. Shakhtar ile 7 kupa kaldırarak Ukrayna futbolunu domine eden Fonseca, Porto ile Portekiz Süper Kupası’nı kaldırmış, Braga’da Portekiz Kupası’nı kazanmıştı.

YİNE YENİ YENİDEN

Bir defa daha sil baştan

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde yine bir sezona köklü değişimle giriyor. Teknik direktör değişiklikleri kadar sıradanlaşan sportif direktör değişimini tekrarlayacak olan sarı lacivertlilerde teknik direktörlük için yabancı, sportif direktörlük için yerli isimler gündemde. Yeni hoca ekibiyle geleceği için mevcut antrenörler gidecek. Erdinç Sözer, Mehmet Aurelio, Michael Kraft’la yolları ayıran, Selçuk Şahin’le vedalaşan sarı lacivertlilerde Volkan Demirel, Zeki Göle ve Fatih Yıldız şimdilik görevde.

TARİH DEĞİŞTİ: SEÇİM 26 HAZİRAN'DA

Fenerbahçe’nin olağan seçimli genel kurul toplantısının tarihi kesinlik kazandı. Daha önce 5-6 Haziran, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12-13 Haziran’da yapılması planlanan toplantının tarihi normalleşme tedbirlerine takıldığı için güncellendi. Yeni tarih 18-19 Haziran, çoğunluk sağlanamadığı hâlde 25-26 Haziran olarak belirlendi.

MARTINS ISRARI

Cengiz Ünder’i kiralamak için nabız yoklayan Fenerbahçe’nin sağ kanat listesine Fabio Martins’i eklediği öğrenildi. Sarı lacivertliler, sezon başında anlaştıkları ancak kulübü Braga’yı ikna edemeyince vazgeçtikleri 27 yaşındaki Portekizli için yeniden girişimlere başladı. Eş-Şebab’da forma giyen Martins’in Avrupa’ya dönmek istediği biliniyor.

Fenerbahçe'de Belözoğlu dönemi bitti Fenerbahçe'deki futbolculuk kariyerinin ardından, takımın A Takım Direktörü olarak spor hayatına devam eden Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekipten ayrıldığını açıklayarak veda mesajı paylaştı.