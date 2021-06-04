Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

G.Saray, Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına bilinmezlikler eşliğinde yaklaşıyor. Villarreal’in UEFA Kupası’nda Manchester United’ı elemesiyle Avrupa yolundaki ilk maçını 21 Temmuz’da oynayacak sarı kırmızılılarda daha henüz ne takımın başında kimin olacağı belli oldu ne de başkanın kim olacağı. Bu yüzden transfer, kiralıklar ve yolların ayılacağı isimler netleşip takım mühendisliği oluşturulamazken Aslan ciddi bir gelirden olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Maddi kriz kapıda

Bu bulanık tabloda Cimbom, elemeleri geçip Şampiyonlar Ligi’ne kalamazsa yaklaşık 30 milyon avroyu bulan ciddi bir gelirden olacak. Devler Ligi’nde bu sene play-off takımlarına 5 milyon avro, gruplara kalanlara 15,64 milyon avro, her galibiyete 2,8 milyon avro ve her beraberliğe 930 bin avro verilecek. Ayrıca yayın gelirinden de 10 milyon avro gelmesi söz konusu. Kötü senaryoda zaten pandemi sebebiyle ciddi kayıpları olduğunun altı çizilen Galatasaray, yeni bir maddi krizin içine girebilir.

Taraftara yeni fırsat

Galatasaray, Fiba Emeklilik ve Re-Pie Portföy arasında taraftarlar için tasarlanan Galatasaray Emeklilik Planı'nın tanıtımı yapıldı. Toplantıya online katılan Başkan Mustafa Cengiz, "Bu lansman yeni imkanlar açısından çok büyük bir fırsat" derken, Re-Pie Portföy Yönetimi Genel Müdürü Alim Telci ise, "Amacımız Galatasaray taraftarlarının tasarruflarını uzman ellerle yönlendirmek" sözlerini kullandı.

Yıldızlar buluştu

Galatasaray’ın eski iki yıldızı İstanbul’da buluştu. Yönetimin sözleşmesini tek taraflı feshettiği Belhanda, eski golcü Gomis ile bir araya gelerek sohbet etti. Henüz Fransa’nın Montpellier kulübüyle anlaşmaya varamayan Faslı yıldız, Türkiye’de kalmaya devam ediyor.