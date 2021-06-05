Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenol Güneş’in sahaya sürdüğü as kadronun ortaya koyduğu güzel futbol yüzleri güldürdü. Teknik kapasitesiyle rakibin başını döndüren millîlerde takımın yıldızlarından Hakan Çalhanoğlu “Biz İtalya’dan korkmuyoruz onlar bizden korksun” dedi. İtalya’nın daha stresli olacağını söyleyen Hakan “Kendi evlerindeki açılış maçını kaybetme korkusu yaşıyorlar” dedi.

Oturursak ter sileriz!

Burak’ın golünde asisti yapan isim olan Hakan “Şampiyonaya galibiyetle başlarsak bütün dikkati üzerimize çekeriz. Oraya kazanmak için gideceğiz” dedi. Moldova maçında kulübede oturan Altay, Uğurcan ile çok iyi anlaştıklarını söylerken “Kimin oynayacağı değil, takımımızın ne yapacağı önemli. Oynamadığımız zaman ter sileriz” dedi. Savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ise “Her rakibe karşı kendi oyunumuzu oynayacağız. Biz bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Kendimize güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Keyifler yerinde

Millî takım, EURO 2020 hazırlıklarını Almanya’da sürdürüyor. Aslar yenileme çalışması yaparken, diğerleri Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde taktik maçı gerçekleştirdi. Oyuncuların oldukça neşeli oluşu dikkati çekti.