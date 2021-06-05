Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bruno Peres ve Gervinho’yu kadrosuna katarak ilk transferlerini gerçekleştiren Trabzonspor, Marek Hamsik ile de imza atmaya çok yaklaştı. Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlayan bordo mavililer, Göteborg ile sözleşmesi sona eren Slovak oyuncuyla birçok konuda anlaşmaya vardı. İspanyol basınında Todo Fichajes isimli internet sitesi, Hamsik’in Trabzonspor’a transferinde küçük pürüzlerin kaldığını yazdı. Bu bilgi İsveç ekibi tarafından da teyit edildi.

İmza parası verelim

Göteborg’un CEO’su eski millî futbolcu Hakan Mild, 33 yaşındaki merkez orta saha oyuncusuyla devam etmek istediklerini ancak gelen tekliflerden dolayı bunun pek mümkün görünmediğini söyledi. Mild, Trabzonspor’un Hamsik’e yaptığı teklifi değerlendirdi: “Rekabet etmek son derece zor ama devam etmeye hayır demedi. Ancak maddi olarak bu bizim için çok ağır” ifadelerini kullandı. Trabzonspor yönetiminin oyuncuya 1,5 milyon avro tavan ücret artı imza parası teklif ettiği öğrenildi.

TRABZONSPOR AÇIKLADI

Genel Kurul 14 Haziran’da

Trabzonspor 49. Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı, 14 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 11.00’de yapılacak. Kulüpten yapılan açıklamada genel kurula üyelerin alınmayacağı, toplantının sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanacağı belirtildi.