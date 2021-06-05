Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19 Haziran’da yapılacak seçimli kongrede koltuğa talip olan altıncı isim Yiğit Şardan, adaylığını açıkladıktan sonra ilk defa açıklamalarda bulundu. Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorulanını cevaplayan Şardan, camiadan gelen baskılar sonrası göreve soyunduğunu belirtip sözlerine şöyle devam etti: Galatasaray’a karşı borcumuz var. On bir yaşında liseye girdim, yedi yıl spor yaptım, takımdaşlık, insanlarla beraber çalışma nasıldır, bunları öğrendim. Çok ciddi bir çevre edindim. Herkes bana ‘Senin ve senin kuracağın ekibin gelmesi lazım’ dedi ve camiadan çok ciddi bir baskı geldi. Bu yüzden de en son aday oldum.

Kararımı vermedim

Hemen hemen diğer bütün adayların Fatih Terim ile çalışmaya devam etmek istemeleri konusuna da değinen Yiğit Şardan “Fatih Terim konusu seçimin ana maddesi oldu ve bu da talihsiz bir durum. 19 Haziran’da başkanlık seçimine gidiyoruz, teknik direktörlük seçimine değil. Hangi teknik direktörle çalışacaksa, ona göre başkan seçilecek gibi bir hava oluştu. Bunu doğru bulmuyorum. Fatih Terim’in paçasına tutunup, başkanlığa ulaşmaya çalışıyorlar. Birinin sırtına binerek başkan olursanız, siz fiilî başkan olursunuz, Fatih Terim gerçek başkan olur. Fatih Terim ile ilgili bir kararım şu an yok. Bunun üstünden prim yapmayacağım” dedi.

Albayrak, ikinci başkan olacak

Yiğit Şardan seçilmesi hâlinde listesi ve görev bölümü konusunda “’En bilindik isim Abdurrahim Albayrak. Onun kadar Galatasaray için çalışan görmedim. Gecesini gündüzüne katıyor. İkinci başkan olacak. Diğer arkadaşların bir talebi olmadı, doğrusu da budur. Doruk Acar da iyi işler yapmış arkadaşım” ifadelerini kullandı.