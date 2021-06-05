Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Kadrosuna iki golcü transferi yapmayı planlayan Beşiktaş aradığı ismi Arjantin’de buldu. Siyah beyazlılar River Plate forması giyen Kolombiyalı golcü oyuncu Rafael Santos Borre’yi transfer etmek istiyor. Futbol hayatını Avrupa’da sürdürme kararı alan ve bonservisi de elinde olan 25 yaşındaki oyuncu tam olarak Beşiktaş’ın istediği tarzda bir oyuncu. Finansal kolaylığın yanında hücumun her bölgesinde hareketli ve yırtıcı olmasıyla dikkat çeken Kolombiyalı ile anlaşma çok yakındı ama son anda Watford devreye girdi.

Süre istedi

İngiliz ekibi, Beşiktaş'ın yıllık 1,8 milyon avroluk teklifinden daha yüksek bir ücret önerince Rafael Santos Borre düşünmek için süre istedi. Watford her ne kadar son anda devreye girmiş olsa da Kolombiyalı futbolcu için Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu belirtiliyor. Arjantin medyasında çıkan haberde, Borre’nin yıllardır Şampiyonlar Ligi’nde oynamanın hayalini kurduğu, bu yüzden Beşiktaş'ın teklifine daha sıcak baktığı belirtildi. Ayrıca yıldız oyuncuyu İtalyan kulüplerinin de istediği ileri sürüldü.