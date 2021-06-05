Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli sporcular başarıya doymuyor. Bir madalya haberide makaralı yay kategorisinde yarışan milli okçu Yakup Yıldız'da geldi. Yıldız Danimarkalı rakibini alt ederek Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

143-141'LİK SKORLA MAĞLUP ETTİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen ve 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde, 40 ülkeden 279 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada Yakup Yıldız, Danimarkalı rakibi Mathias Fullerton ile karşılaştı.

Karşılaşmada rakibini 143-141 mağlup etmeyi başaran Yıldız, makaralı yayda Avrupa şampiyonu oldu.

Yıldız, AA muhabirine, kendisi için önemli bir müsabaka olduğunu, genç yaşta büyükler milli takıma girip burada gösterdiği performansla şampiyon olduğunu söyledi.

Çok mutlu olduğunu belirten Yıldız, "Benim için çok iyi oldu. Güzel güzel okumuzu attık ve şampiyon olduk." dedi.

Mete Gazoz'dan, altın madalya 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası ve Avrupa Açık Hava Okçuluk Şampiyonası’nda milli okçu Mete Gazoz, madalya atışları sonucunda altın madalya kazanmayı hakketti.

Kasapoğlu: Sporda pandemi dönemi fırsata çevrildi Uluslararası arenada milli sporcuların oldukça başarılı bir grafikle ilerlemesiyle alakalı açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ülke olarak sporda pandemi döneminin fırsata çevrildiğini belirtti.